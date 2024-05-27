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Direksiyon hâkimiyetini kaybederek kazaya sebep olan kişi tutuklandı

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Güzelyurt’ta direksiyon hâkimiyetini kaybederek araç içerisindeki iki kişinin yaralanmasına sebep olan Ufuk Can Ozman tutuklandı.

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Direksiyon hâkimiyetini kaybederek kazaya sebep olan kişi tutuklandı
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Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün saat 22.00 sıralarında, Güzelyurt’ta Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde, Ufukcan Ozman (E-26) yönetimindeki EV 151 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki bordür taşlarına ve refüj içerisinde bulunan hurma ağacına çarptı.
 
Kaza sonucu yaralanan araçtaki yolcular Mustafa Çalışır (E-22) ve Nail Bayındır (E-19), kaldırıldıkları Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Mustafa Çalışır acil serviste, Nail Bayındır ise boyun kırığı teşhisi nedeniyle, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek beyin cerrahisi servisinde müşahede altına alındı.
 
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