Hayvan üreticileri Başbakanlık önünde balya ve lastik yaktı…Darbaz: “Yolumuz uzun…”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin dün Lefkoşa’da başlattığı araçlı eylemi bugün de devam ediyor. Başbakanlık önünde araçlarını bırakarak dün akşam ayrılan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyeleri, saat 10.30’da yeniden toplandı.
Eylemde, Başbakanlık önünde balya ve lastik yakıldı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yetkilisi Cemal Darbaz yaptığı açıklamada, muhatap bulamadıklarını söyledi. Darbaz, “Yolumuz uzun… Herkes hak ettiği cevabı alacak.” dedi.
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