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Hayvan dışkılarının insan sağlığı üzerindeki etkisi alakalı seminer düzenleniyor

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“Sokak Hayvanlarının ve Sokakta Gezdirilen Hayvanların Dışkılarının İnsan Sağlığına ve Yaban Hayata olumsuz etkileri” konusunda seminer düzenleniyor

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Hayvan dışkılarının insan sağlığı üzerindeki etkisi alakalı seminer düzenleniyor
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“Sokak Hayvanlarının ve Sokakta Gezdirilen Hayvanların Dışkılarının İnsan Sağlığına ve Yaban Hayata olumsuz etkileri” konusunda bilinç oluşturmak amacıyla 6 sivil toplum örgütü seminer düzenliyor.
Gazimağusa Bandabuliya’da 23 Mart Cumartesi saat 08.00’de gerçekleştirilecek seminerin konuşmacıları; Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Çevre, Halk Sağlığı, İnsan Hakları sorumlusu Dr. Cemal Mert ve Peyzaj Mimarları Odası ile Karpaz Dostları Derneği Başkanı Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzm.Dr. Gülizar Eroğlu olacak.
Organizasyon komitesi adına açıklama yapan Yusuf Şentuğ, seminerin Her Daim Doğa Dostları, Karpaz Dostları Derneği, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Toplumsal Varoluş Derneği, Peyzaj Mimarları Odası tarafından organize edildiğini belirtti.
Seminere konuya ilgi duyan tüm yurttaşlar ve yetkili kurumlar davet edildi.
 
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