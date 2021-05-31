Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, herkesi sigarayı bırakmaya ve sağlıklı yaşama davet etti.



Mesajında “Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi olarak; 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde herkesi sigarayı bırakmaya ve sağlıklı yaşama davet ediyoruz” diyen Ahmet Savaşan, “unutmayalım ki; her sigaradaki 7 binden fazla toksik ve 69 kanserojen kimyasal; solunum kapasitesinin düşmesi, işitme kaybı, körlük ve nefes darlığı gibi işlev bozukluklarına; katarakt ve diş kaybı gibi yapısal hasarlara ve çeşitli kanser türlerinin gelişimine neden oluyor. Kendimizin, ailemizin ve sevdiklerimizin sağlığı için, daha güzel bir hayat için tütün ürünlerini hayatımızdan çıkaralım. Hayatı değil, sigarayı bırakalım. Sağlıklı, uzun bir yaşam için tütün kullanmayalım ve sürdürülebilir bir çevre için tütünsüz dünyayı destekleyelim!” ifadelerini kullandı.