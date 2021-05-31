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Sergio Agüero Barcelona'da

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Sergio Agüero Barcelona'da
İspanyol devi Barcelona, Premier Lig ekibi Manchester City'ye veda eden Arjantinli yıldız SergioKunAgüero'yu kadrosuna kattığını açıkladı
 
Barcelona Kulübünden transfere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sergio 'Kun' Agüero ile iki sezonluğuna anlaşmaya varılmıştır.
Manchester City ile sözleşmesi sona erecek futbolcu bonservis bedeli ödenmeden 1 Temmuz'da transfer edilecektir. Oyuncunun serbest kalma bedeli 100 milyon Euro'dur.
 
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