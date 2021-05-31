Sergio Agüero Barcelona'da

İspanyol devi Barcelona, Premier Lig ekibi Manchester City'ye veda eden Arjantinli yıldız SergioKunAgüero'yu kadrosuna kattığını açıkladı



Barcelona Kulübünden transfere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sergio 'Kun' Agüero ile iki sezonluğuna anlaşmaya varılmıştır.

Manchester City ile sözleşmesi sona erecek futbolcu bonservis bedeli ödenmeden 1 Temmuz'da transfer edilecektir. Oyuncunun serbest kalma bedeli 100 milyon Euro'dur.

