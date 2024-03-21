Hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin tasarılar komiteden geçti

Meclisten yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında bugün 10.00’da yapılan komite toplantısına davetli olarak KTAMS, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN,

HAK-SEN, KAMU-İŞ,

KTHEB,

DAÜ PER-SEN, ve TEL-SEN’den yetkililer katılarak, görüşlerini sundu.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, daha sonra “Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesini yaptı. Komite yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan ile CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in katıldığı toplantıda davetli olarak Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yetkililer de yer aldı.