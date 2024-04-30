62 milyon dolar gelir beklentisi

Maliye Bakanı Özdemir Berova, şans oyunları hizmetler vergisi ile 62 milyon dolar gelir beklentileri olduğunu kaydetti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, şans oyunları hizmetler vergisi konusundaki eleştiriye değinerek, casinolara af getirileceği veya devletin kaybı olacağı gibi açıklamalara açıklık getirdi, bu konuda algı operasyonu yapıldığını kaydetti. Berova, asla vergi kaybı olmayacağını belirtti ve vergileri açıklayacaklarını, yaklaşık 62 milyon dolar gelir beklentileri olduğunu kaydetti.

Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından ödenecek 68 milyon sterlinle ilgili soruya da değinen Berova, Komisyonun, AİHM tarafından iç hukuk yolu olmaktan çıkarılması için büyük baskı olduğunu, o yüzden Komisyonun çalışması için finansal kaynak yarattıklarını söyledi.

Karara bağlanan konuları ödemek adına bu adımın atıldığını ifade eden Berova, ödemelerin yapılmasından Rum yönetiminin rahatsız olduğunu ve bu konunun çok fazla konuşulmaması gerektiğine inandığını söyledi.

Berova, kaynağın Merkez Bankası ile yapılan çalışmalarla yaratıldığını, buradan yüzde 15 faizle 50 milyon sterlin kredi alınacağını ifade ederek, bu konuda yapılacak protokole ek, vergiler, gelir payları ile 68 milyon sterlinlik rakama ulaşılacağını ve 2020 yılına kadar olan tüm ödemelerin yapılacağını anlattı.

Hükümetin yılların getirdiği bu soruna çözüm üreteceğini ifade eden Berova, Komisyonun hem hukuksal varlığı hem de sürdürebilirliği adına adım attığını kaydetti.

Berova, hükümetin tüm ödemeleri de zamanında yapacağını söyledi.

