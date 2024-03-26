Hayat pahalılığı artık üç kez verilecek

Hayat pahalılığı ödeneği hakkının yılda üç kez uygulanmasını öngören 11 yasa tasarısı Mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Kamuda çalışan ve emekliye ayrılmış kişilere sadece 2024 yılı için hayat pahalılığı ödeneği hakkının yılda üç kez uygulanmasını öngören 11 yasa tasarısı, dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edildi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali söz alarak, Yasa’nın 2’nci maddesinin 1’inci fıkrası için değişiklik önerisi sundu.

Şahali, geçici maddenin “2024, 2025 ve 2026 tarihlerinden itibaren İstatistik Kurumu tarafından yayımlanacak Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde aralık ayı esasına göre oluşacak artış farkı kadar bir miktar 4 aylık dönemler halinde Mayıs 2024, Eylül 2024 ve Ocak 2025; Mayıs 2025 Eylül 2025 ve Ocak 2026 ile Mayıs 2026 Eylül 2025 ve Ocak 2027 aylarında olmak üzere üçer kez konsolide olarak uygulanır” şeklinde değiştirilmesini önerdi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova bunun üzerine yerinden söz alarak, CTP’nin hayali bir popülizm anlayışı içerisinde olduğunu savunarak, değişiklik önerisine olumsuz görüş belirtti.

CTP Milletvekili Şahali ise yerinden, “Popülizm ve hayali dediği şey kendilerinin yayımladığı verilerdir” dedi. Konuşmaların ardından öneri oy çokluğuyla reddedildi.

Tasarı ise madde madde görüşülmesi sonrasında oy birliğiyle kabul edildi.

