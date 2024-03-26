"Alt gelirli gruplar için her türlü önlemi alacağız"

Maliye Bakanı Özdemir Berova, hükümetin olanaklarını zorlayarak, orta ve alt gelirli gruplar için her türlü önlemi alacağını vurguladı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2023 ve 2024 yıllarında enflasyonun yüksek olduğu bir dönemden geçildiğini belirterek, hükümetin temel şiarının, özellikle orta ve alt gelirli insanların yüksek enflasyon altında ezilmemesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Bakanlık olarak devletin üzerine düşen mükellefiyeti zamanında yerine getirme adına büyük bir gayret içerisinde olduklarını vurgulayan Bakan Berova, piyasa anlamında da bir güven yarattıklarını ifade etti.

Berova, 2023 yılında yüzde 83.5 oranında bir enflasyon ortaya çıktığına dikkat çekerek, çalışanların ücretlerinin, hayat pahalılığı ve vergi düzenlemesiyle yüzde 83’ün çok daha üzerinde, yüzde 100’ün üzerinde rakamlara ulaştığını ifade etti.

Ocak ve şubat ayında gıda alanındaki enflasyonun bütünsel enflasyonun üzerinde çıktığını kaydeden Berova, 2023 yılında gıda alanındaki enflasyon oranının yüzde 67 olduğunu ancak hayat pahalığını gıda üzerinden değil kümülatif olarak yaptıklarını söyledi.

“Herkes müsterih, herkes rahat olabilir” diyen Berova, hükümetin olanaklarını zorlayarak, orta ve alt gelirli gruplar için her türlü önlemi alacağını vurguladı. Berova, geçecek yasalarla birlikte mayıs ayı sonunda ücretlerin, dört aylık hayat pahalığı hesaplanarak, maaşlara ve ücretlere yansıtılacağını belirtti.

