Havalimanı’nda gerçeği aratmayan tatbikat

Havalimanı’nda yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi Meydan İtfaiye Şube Amirliği ile Lefkoşa İtfaiye Müdürlüğü işbirliğinde, KKTC Havalimanı’nda üç aşamalı senaryoya dayalı yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı yapıldı.Tatbikatın senaryosuna göre, Havalimanı tünel çıkışında iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlardan biri alev alırken, diğerinin içinde de bir kişi mahsur kaldı. Meydan İtfaiye Şube Amirliği ekipleri alev alan araca kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Aynı kazaya karışan ikinci aracın içinde mahsur kalan bir şahıs, itfaiyenin kesme ve ayırma makineleriyle araç içinden çıkartılarak olay yerine gelen ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.Senaryonun ikinci aşamasında ise, tünel çıkışındaki trafik kazası nedeniyle meydana gelen yangın, havaalanı içerisine sıçrayarak pistin yakınlarına kadar ulaştı. Havalimanı İtfaiye ekipleri çok kısa süre içerisinde piste ulaşmakta olan yangına müdahale ederek söndürdü.Tatbikatın üçüncü aşamasında, Sivil Havacılık Dairesi Smart Bina’da elektrik sistemindeki kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Binanın içinde ve dışında yükselen alevlere ilk olarak Havalimanı İtfaiye Şube Amirliği ekipleri, ardından Lefkoşa İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.Smart Bina’da çalışan personelin büyük çoğunluğu, yangının başlamasının hemen ardından binadan çıkarak önceden belirlenen yerde toplanmasına rağmen içeride beş çalışan mahsur kaldı. Meydan İtfaiye Şube Amirliği ekipleri, dumanla dolan binanın içine oksijen tüpü ve maskeleriyle girerek üç çalışanı kurtardı.