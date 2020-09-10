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Hastanede kaotik bir durum var

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Lefkoşa Devlet Hastanesi pandemi merkezinin anestezi uzmanı Şükrü Onbaşı, hastanede kaosun hakim olduğunu söyledi ve "Karantina otelleri doldu. Dışarıdan devamlı pozitif vakalar yağıyor. Hastalarla ilgilenmemiz gerekirken vaktimizin çoğu yatak boşaltmak, otellerde yer aramakla geçiyor" dedi

Hastanede kaotik bir durum var
 
 
Tıp-İş Yönetim Kurulu Üyesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Anestezi uzmanı olan Şükrü Onbaşı, pandemi merkezi ve hastanenin genelinde bir kaosun hakim olduğunu söyledi.
Aynı zamanda pandemi yoğun bakımında da görev alan Onbaşı, doktorların ciddi sıkıntılar içerisinde olduğunu ve tükenmişlikle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Onbaşı, dün sabah Haber Kıbrıs Web TV’de Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programına konuk olarak açıklamalarda bulundu.
Şükrü Onbaşı “Nisan sonu itibarıyla yoğun bakımlara girmeye başlamıştık. Şu anda vaka sayımız o döneme göre çok fazla olmasına rağmen sevindiricidir ki yoğun bakımda hastamız yoktur. Sebebi, yurtdışından gelen hastalar genellikle asemptomatikti. Ancak şu andan itibaren artık yoğun bakım hastalarını bekliyoruz. İç bulaş başladı, semptomları olan hastalar gelmeye başladı, zatürreli hastalar gelmeye başladı. Biz bu aşamadan sonra artık yoğun bakım hastalarını bekliyoruz” diye konuştu.
Hastanede kaos yaşandığını ifade eden Onbaşı, doktorların vaktini hastalarla uğraşmak yerine beyhude işlerle uğraşarak harcamak zorunda kaldığını vurguladı.
Onbaşı sözlerini şöyle tamamladı:
“Burada kaotik bir ortak var. Şu anda karantinada görevli üç hekim arkadaş var. Dışarıdan devamlı pozitif vakalar yağıyor. Doktorlar vakitlerinin çoğunu onlara yatak bulmakla harcıyor. Karantina otelleri ve temaslı otelleri dolmuş durumda. Ciddi yer sıkıntısı baş gösteriyor. Hastalarla ilgilenecek durumda olmamız gerekirken, vaktimizin çoğu yatak boşaltmak, otellerde yer aramak gibi beyhude işlerle geçiyor. İşimizi maalesef yapamıyoruz. Ciddi kaos var. Eğer radikal kararlar alınmazsa ve halk sağlığı riske atılırsa eylem sürecine kesinlikle gireceğiz.”
 
 
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