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Durum gerçekten kötü

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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç, sağlık çalışanlarının hedef gösterildiğini söyledi ve "Durum gerçekten kötü, daha da kötüye gitmesinden endişe ediyoruz" dedi

Durum gerçekten kötü
 
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç, sağlık çalışanlarının hedef gösterildiğini siyasiler tarafından baskı altında olduğunu söyledi.
Dr. Derlen Özgeç, sosyal medyada yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarının siyasiler tarafından baskı altında olduğunu söyledi. Endişelerini dile getiren hekimleri hedef gösterildiğine işaret eden Özgeç şunları ifade etti;
“Bu kadar insan ve hekim aynı dilde düşünürken, tüm toplum aynı kaygıları yaşarken siyasilerin farklı telden çalmasını açıklayabiliyor musunuz?
Kararların açıklanması tekrar revize edilmesi tekrar tekrar düzenlenmesi toplum kaygısıyla mı oy kaygısıyla mı yapılıyor?  Velhasıl durum gerçekten kötü, daha da kötüye gitmesinden endişe ediyoruz..  Haklı olarak hekimler endişelerini dile getiriyorlar ancak siyasiler karantinada çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür edecekleri yerde karantinada çalışan hekimlerin kararları eleştirmesine canı sıkılıyor ve tv programlarında isim vererek hekimleri hedef gösteriyor!!!!
Daha çok emek harcadığınız daha çok çalıştığınız ailenizi bile göremediğiniz günlerce uykusuz kalmanıza rağmen asla ödüllendirilmeyeceğiniz sürekli siyasi tarafından eleştirileceğiniz ve baskı altında olacağınız bir ülkede meslek icra edebilmek çok.. ama halen hayata dair umudumuz tükenmedi neyseki..
 
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