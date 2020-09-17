Hasta sayısındaki artışın nedeni organizasyonsuzluk

Hemşireler ve Ebeler Sendikası, sağlık ile siyasetin birbirine girdiğini ve yanlış organizasyonlar sonucunda Covid-19 vakalarında artış yaşandığını belirtti





Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı Ali Özgöçmen, Kıbrıs TV’de Elif Şen Çatal’ın hazırlayıp sunduğu ‘Manşet’ adlı programa konuk oldu.

Özgöçmen, kapıların açılması ve yeni normale geçiş sürecinin yanlış organizasyonlar sonucunda Covid-19 vakalarında artış yaşanmasına neden olduğuna dikkat çekerek, “Organizasyonsuzluğun sonucunda hasta sayılarımızda artışlar yaşandı" ifadelerini kullandı.

Covid-19 salgının başından itibaren hekimlerin, pandemi hastanesi istediğini fakat hükümetin bu isteklerini görmezden geldiğini ifade eden Özgöçmen “Sağlık sistemi hazır olmadan kapılar açıldı. Hazırlıklı hale gelelim öyle açılalım dedik ama bizi kimse dinlemedi… Bu bizim boynumuzun borcu, seve seve çalıştık” dedi.

Özgöçmen, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin, Pandemi Merkezi olarak kullanılmasının, diğer hastaların mağdur olmasına sebep olduğunu ve kapatılan kliniklerin doğru bir yöntem olmadığını söyledi.

Mevsimlik işçi statüsünde, seçime yönelik yapılan istihdamlarda alımı gerçekleştirilen hemşirelere herhangi bir eğitim vermeden, organizasyon yapılmadan karantina merkezlerine gönderilmesi sonucunda 4 hemşirenin Covid-19 hastası olmasına sebep olduğunu aktardı.

Doktorların ve hemşirelerin isyan etmelerinin en önemli sebeplerinden birinin, pandemi hastanesinin olmayışı olduğunu söyleyen Özgöçmen, açıklamasında, “Sağlık çalışanlarımızı, yetersiz koşullar yordu, tedbirsizlik yordu” ifadelerine de yer verdi.

