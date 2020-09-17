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Dr. Bülent Dizdarlı uyardı

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"Yaşlılar oturmalı, gençler durulmalı"

Dr. Bülent Dizdarlı uyardı
 
 
 Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nin emekli Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, korona virüsün her yaş gurubunda olabileceğine dikkat çekti ve "Yaşlılar oturmalı, gençler durulmalı" mesajı verdi.
Dizdarlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Türkiye Sağlık Bakanının açıklamalarından öğreniyoruz ki, hastalığa yakalananların yaş ortalaması 45. Buna karşın yoğun bakıma yatanların yaş ortalaması 65.
Bu rakamlardan şu dersleri almalıyız:
Hastalık her yaş gurubunda olabiliyor . Gençler'de kronik bir hastalık yoksa , bağışıklık sistemini bozan bir durum yoksa çok daha hafif seyrediyor. Ancak bu gençlerin hastalığı yayan bir unsur olmasını engellemiyor.
Yine aynı rakamlar bize Yaşlıların ve ciddi rahatsızlıkları olan kişilerin bayağı risk altında olduğunu gösteriyor.
Demek ki günümüz şartlarında acı olaylar yaşamak istemiyorsak yaşlılarımızı korumaya devam etmeliyiz. Bu konuda gençlerimize de çok görev düşüyor"
 
 
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