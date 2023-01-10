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Haspolat’ta cinayete teşebbüste bir kişi ağır yaralandı

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Haspolat’ta cinayete teşebbüste bir kişi ağır yaralandı
Haspolat’ta bugün öğle saatlerinde iki kişinin baltalarla korkuttuğu 23 yaşındaki genç, 11 metre yüksekten atlayarak ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’nın “taammüden adam öldürmeye teşebbüs ve ağır yaralama” başlıklı açıklamasına göre, saat 13.00’te Haspolat’ta İkinci Sokak’ta bulunan Belediye Evleri Apartmanı’nda bir dairede bulunan iki kişi, kira depozitosu konusunda kendileriyle görüşmeye gelen Chukwudı Oliver Nwauuisi’yi (E-23) korkutmak maksadıyla tasarruflarında bulunan baltaları gösterdi. Bunun üzerine Nwauuisi dairenin balkonundan yaklaşık 11 metre yükseklikten atlayarak ağır yaralandı.
Yaralının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı, olayda zanlı görülen iki şahsın ise arandığı belirtildi.
 
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