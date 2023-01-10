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Ünal Çağıner, son yolculuğuna uğurlandı

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Ünal Çağıner, son yolculuğuna uğurlandı
Ülkemizin tanınmış iş insanlarından Acapulco Resort- ConventionSPA Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Çağıner son yolculuğuna uğurlandı.

Çağıner’in cenazesi bugün öğle namazınının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda eşi Tangül Çağıner’in yanına defnedildi.

Cenazeye Devlet ve Hükümet erkanının yanı sıra ailesi ve sevenleri katıldı. 1946 Malya doğumlu olan Ünal Çağıner bir süredir rahatsızlığından dolayı tedavi görüyordu…

Acapulco Resort, Akgünler Denizcilik ve Tarsan’ın kurucusu olan iş insanı Ünal Çağıner daha birçok alanda ülkede yaptığı yatırımlarla biliniyordu…
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