Haşerelerle biyolojik yöntemlerle mücadele ediliyor

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi haşerelerle mücadelede kararlı adımlar atıyor

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, sağlıklı ve huzurlu bir çevre için çalışmalarını sürdürüyor.Belediye ekipleri havaların ısınması ile birlikte haşerelerle mücadele çalışmaları biyolojik yöntemler kullanarak ve bilinçli bir şekilde yoğunlaştırdı. Belediyeye bağlı tüm köylerde haşerelerin üreme noktalarını düzenli olarak ilaçlayarak ve üreme alanlarına müdahale ederek etkili bir mücadele yürütülüyor.• Ev hanelerine girilerek hamam böcekleri ile mücadele edilmiştir.• Ev çevresindeki su dolu kaplar boşaltılmıştır.• Logar kuyuları ilaçlanmıştır.Bu kapsamda belediyemize bağlı tüm köylerdeki evlere girilerek kapsamlı çalışmalar yürütülecektir.Yukarıdaki yürüttüğümüz çalışmalara ek olarak, belediyemize bağlı tüm köylerimizdeki kara sineklerin üreme noktası olan mandıralar sistematik bir şekilde ilaçlanmaktadır.Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi olarak sağlıklı ve huzurlu bir çevre için çalışmalarımıza devam ediyoruz.