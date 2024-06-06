TUFAD İsparta Kültür-Sanat ve Gül Festivali'ne katıldı

TUFAD’dan verilen bilgiye göre, çeşitli yerlerde gösterilerin yapıldığı

TUFAD, İsparta Kültür Sanat ve Gül Festivali'nde 27 oyuncu ve yönetici kadrosuyla yer aldı.

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) Isparta Belediyesi’nin düzenlediği 2’nci Uluslararası Isparta Kültür-Sanat ve Gül Festivali’ne katıldı.Festival’de halk oyunları ekipleri gala gösterisi Meydan AVM, IBKM Gül Salonu’nda sergilendi.Etkinliğe, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen da katıldı.