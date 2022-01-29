"Harmancı’nın TDP’yi ayağa kaldıracağına inancım var”

Meclis’e giremeyen TDP’nin Genel Başkanı Özyiğit, istifasını sundu. Özyiğit, TDP MYK Üyesi Harmancı’nın TDP’yi yeniden ayağa kaldıracağına inandığını söylerken, "TDP'nin baraj altı kalmasında Akıncı'nın da payı var" dedi



Genel seçimlerde baraj altı kalarak Meclis’e giremeyen TDP’nin Genel Başkanı Cemal Özyiğit, önceki akşam gerçekleştirilen genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu toplantısında resmen istifasını sunduğunu açıkladı, önümüzdeki Salı Parti Meclisi’nin toplanacağını açıkladı.

Özyiğit, “Cemal hoca artık gerçekten emekli oldu, siyasetten de...” dedi.

TDP Parti Meclisinin Salı akşamı toplanacağını ve yeni yol haritasını çizeceğini ifade eden Özyiğit, 17 Kasım 2013’ten beridir sürdürdüğü parti başkanlığını bırakacağını, kararının kesin olduğunu söyledi.

Parti meclisinin bundan sonraki süreci belirleyeceğini ve sadece başkanlık veya tüm yetkili organların yeniden oluşması için genel kurula gitme kararı alabileceğini ifade eden Özyiğit, “Cemal hoca artık gerçekten tamamen emekli oluyor. 2010 yılında öğretmenlikten emekli olmuştum, şimdi de siyasetten…” dedi.

Önümüzdeki süreci Parti Meclisi’nin şekillendireceğini ifade eden Özyiğit, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı, TDP MYK Üyesi Mehmet Harmancı’ya TDP’yi yeniden ayağa kaldırmada inanç belirtti.

Özgür web tv’de canlı yayına katılan Özyiğit, soru üzerine Mehmet Harmancı’nın kendi kararını kendisinin vereceğini ifade ederken, “Ben onun bu görevi üstelenmesi ile partinin beklenen çıkışı daha kısa sürede sağlayacağını düşünüyorum. Ben Mehmet Harmancı’ya partiyi daha iyi bir şekilde devretmek isterdim” dedi.

“AKINCI DA ‘İRADEYE SAHİP ÇIKANLARA SAHİP ÇIKIN’ MESAJI VERMELİYDİ”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bir başka soru üzerine, TDP’nin baraj altı kalmasında 4. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ‘suskun kalmasının payı’ olduğunu da ifade etti, “Biz onun şahsında iradeyi Meclis’e taşıdık, Sayın Akıncı’da ‘iradeye sahip çıkanlara sahip çıkın’ mesajı vermeliydi” dedi.

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, TDP’nin baraj altında kalmasında payı olup olmadığına ilişkin soru üzerine Özyiğit, şöyle konuştu:

“Sayın Akıncı’nın sessiz kalması, son güne kadar ağzını açmamasının payı olmuştur. Sayın Akıncı iradeyi temsil eden bir kişiliktir. Onun seçimlerine, şahsına yönelik müdahale, topluma yönelik bir saygısızlıktır. Onunla en başta görüşmeye gittik, bağımsız tavrını koruyacağını söyledi. Son günlerde birkaç arkadaşım kendisiyle görüşmeye gitti, ben de selam göndererek bir cümle söylesinler istedik; biz onun şahsında müdahaleye karşı çıktık, Sayın Akıncı’nın da iradeye sahip çıkanlara sahip çıkın diye topluma bir mesaj versin istedim…”

“Akıncı konuşsaydı, ona güvenen insanlar partiye daha fazla sahip çıkacaktı"

Mustafa Akıncı’yı 1990’lardan beri çok iyi tanıdığını ifade eden Özyiğit, “Kendine özgü bir anlayışı var. Ama partiye küskün değildir, bağımsızlıkçıdır. Lakin anlamadığı nokta şu; tamam sayın başkan, Cumhurbaşkanı olduğunuz süreçte TDP’nin önünü açın, katkı sağlayın demedik. Ama şimdi Cumhurbaşkanlığı gitti. Sayın Eroğlu, Sayın Talat, Cumhurbaşkanı iken partilerine çalıştılar. Biz senden onu da istemedik. Sana yapılan, senin partin diye bilinen bir partidir TDP. Ankara böyle belledi. Ankara’nın bize ve eğer LTB’ye aday olursa Harmancı’ya kaybettirmek için uğraşacağı belliydi” şeklinde konuştu.

Mustafa Akıncı’nın suskunluğunun TDP’nin baraj altında kalmasında payı olduğunu, eğer konuşsaydı, ona güvenen insanların partiye daha fazla sahip çıkabileceğini ifade eden Özyiğit, “Ama baraj altında kalmamız Sayın Akıncı sayesindedir ifadesini doğru bulmuyorum. Fakat suskunluğunun bir etkisi var” dedi.

Özyiğit, “devletin bildiği tek şey; zam. Kaldı ki, halkımız hazır olsun, bu kaynak yaratamayan hükümetin, Ankara’dan umdukları dağlara da kar yağacak. Birileri Ankara’ya şirin görünme çabasında. Cemal Hoca veya TDP neden kaybetti? Ankara’ya dil uzatırdı çünkü birileri bundan hoşlanmadı ve şimdi de mutlu oldular. Yani TDP ve Cemal Hoca Meclis dışında kalınca kim dil uzatacak? Göreceğiz bakalım” ifadelerini kullandı.

