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Sorakın’dan Akıncı’ya gönderme

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23 Ocak Erken Genel Seçimlerinde barajı geçemeyerek meclise giremeyen Toplumcu Demokrasi Partisi’nde (TDP) Genel Başkanlık görevinden istifa eden Cemal Özyiğit’in ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.

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Sorakın’dan Akıncı’ya gönderme
 
SİM TV’de konuşan Erdoğan Sorakın “Kıbrıs Türk toplumu yıllar itibariyle bir mücadele veriyor. Siz bazı kesimleri mesela CTP’yi beğenmeyebilirsiniz. TDP’yi beğenmeyebilirsiniz, Bağımsızlık Yolunu beğenmeyebilirsiniz. Ama bu kadrolar bir şeyler yapmak için mücadele ediyorlar. TDP’nin baraj altında kalması sadece TDP’yi ilgilendiren bir mesele mi? Bu ülkede sol güçler var. Biz rakip değil, dost partiyiz. Ben bu durumu sevinç değil, üzüntü ile karşılıyorum” dedi.
Sorakın “Ben bu seçimde konuşmak istemiyorum, demesini yadırgıyorum. Daha dün başka mı idi?” diye sordu. Seçimden kısa bir süre önce Akıncı’nın desteğini beklediğini açıklayan ancak destek çağrısı yanıtsız kalan Özyiğit bugün yine bir açıklamasında TDP’nin baraj altında kalmasıyla ilgili “Mustafa Akıncı’nın da payı var” ifadelerini kullandı.
 
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