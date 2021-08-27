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Hani zam olmayacaktı?

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Bakan Arıklı, 6 Temmuz’da “Gündemde tüp gaz zammı yok”, 21 Ağustos’ta ise “Tüp gaz fiyatının zamlanacağı iddiaları doğru değil” demişti

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Hani zam olmayacaktı?
 
 
Tüp gaz zammıyla ilgili 6 Temmuz’da yaptığı açıklamada, herhangi bir zammın gündemde olmadığını ve bu konudaki iddiaların asılsız olduğunu öne süren Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, söylediğinin tam tersini yaptı.
Arıklı’nın göreve geldikten sonra tüp gaza ilişkin yaptığı açıklamalar şu şekilde:
24 ARALIK 2020: “Tüp gaz ve elektrik fiyatlarında indirim mümkün”
 
1 OCAK 2021: Bakan Arıklı, Kasım ayında 68 TL’den 90 TL’ye yükselen tüp gaz fiyatının 5 TL indirimle 85 TL’ye düşmesini büyük bir gelişme olarak duyurmuştu
 
27 MAYIS 2021: Ev tipi 10 Kiloluk tüp gaz fiyatına zam geldi, tüp gazın fiyatı 90 TL’ye yükseldi
 
6 TEMMUZ 2021: “Çıkan haberler asılsız, gündemde tüp gaz zammı yok”
 
21 AĞUSTOS 2021: “Ev tipi tüp gaz fiyatının zamlanacağı iddiaları doğru değil. Tüp gaza zam yapılması uygun değil, zam düşünmüyoruz”
 
25 AĞUSTOS 2021: “30 TL’lik zam talep ettiler, yoğun baskı geldi ama biz 17 TL zamda anlaştık”
 
 
 
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