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“Hani sorunlar bitecekti?”

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“Hani sorunlar bitecekti?”

 
KIB-TEK Eski Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu, Teknecik'te yakıtın bittiğini açıkladı.
Avcıoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:
Yine mi yalan?
KKTC Bakanlar Kurulundan Kıb-Tek'in bitmeyen yakıt problemine dahice (!) çözüm!
Yakıt artık yolcu beraberinde Bavuri ile taşınacak, İhale mafyasının kökü kazınacak!
KKTC Bakanlar Kurulunun aldığı ve Resmi Gazetede yayınlanan karara göre, AKSA'dan Kara Tankerleri ile 2,000mton Fuel Oil alınacak!
Neden mi?
Çünkü yine yeni yeniden yakıt bitmiş!
Kaça mı?
Borsa Fiyatına ilaveten "55$/mton + 5,000TL/Tanker başı" navlun fiyatı ile!
Siz utanmayı iyiden attınız!
Hani yakıt TPIC 'den alınacak ve sorunlar bitecekti? Hani navlun ödenmeyecekti?
 
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