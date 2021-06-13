Hamitköy'de tarih yok oluyor

Ülke genelinde olduğu gibi Hamitköy'de tarihimize sahip çıkılmıyor.Tarihi değerlerimize- kültürümüze sahip çıkmamanın bir örneği de Hamitköy'de yaşanıyor.1974'ten sonra kurulan düzende kültürel mirasımıza sahip çıkmamanın bir örneği olarak eski kerpiç binalar bakımsızlıktan yıkılmaya devam ediyorlar. Kışın sıcak, yazın serin tutan kerpiç binalardan Hamitköy'de de az miktarda bulunurken, kalan bu tarihi eserler beton binalar arasında yok oluyorlar.Son yıllarda kontrolsüzce büyüyen Hamitköy'de ilk yıkılan yerler arasında kerpiç binalar yer alıyor.