“Halk isyan etmeli”

Beş sendika, elektrik zammını protesto etmek için Kıb-Tek önünde eyleme gitti. Sendikalar eyleme, yöneticilerin “cirilene cirilene” gitmesi için bir ‘lastik’ ve hesap yapmayı bilmedikleri gerekçesiyle kullanmaları için ‘hesap makinesi’ getirdi KTAMS Başkanı Bengihan: “Bizim kaderimiz bu değildir. Önce halk isyan edecek, bu karanlığa dur diyecek, sokağa inecek”

Kamuda örgütlü beş sendika, elektriğe zam kararını protesto etmek için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) önünde eylem yaptı. Sendikalar eyleme, yöneticilerin “cirilene cirilene” gitmesi için bir lastik ve hesap yapmayı bilmedikleri gerekçesiyle kullanmaları için bir hesap makinesi de getirdi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMUİŞ), elektrik zammını protesto etti.

Beş sendikadan birer yetkilinin konuşma yaptığı eylemde, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Yönetim Kurulu üyesi Harper Bahadi de söz alarak açıklamalarda bulundu.

Eylemde ilk olarak KTAMS Başkanı Güven Bengihan konuştu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “başarısız” olarak nitelediği Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun hükümetin temsilciliğini yaptığını ifade etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin “Yoksullaşmaya, Yokluğa, Yolsuzluğa ve Yok Oluşa” karşı geçtiğimiz Cuma günü organize ettiği mitinge işaret eden Bengihan, “Hükümet bundan ders çıkaracağına adeta nispet yapar gibi elektriğe yüzde 31.08 zam yapacağını açıkladı. Belli bir süre sonra bunu yüzde 15’e geri çektiği konusunda da açıklama yaptı. Yoksullaşmaya ve yok olmaya karşı yapılan yürüyüş ve eylemde, Kıbrıs Türk toplumunun toplumsal varoluş mücadelesi veren liderlerin çocukları vardı. Serdar Denktaş vardı, Mehmet Küçük vardı. Bu ülkenin toplum liderlerinin çocukları vardı” anımsatmasını yaptı.

Bengihan “yönetme becerisi olmadığını” söylediği yetkilileri, “ülkeyi sevmemekle”; “koltukta oturmak için ne gerekiyorsa yapmakla”; “halkı bilinçli olarak yoksullaştırmayla” ve “toplumun kültürünü, kimliğini yok etmekle” suçladı.

Kurumun zorda olma nedeninin yöneticilerin kurumu partizanca istihdamlarla doldurması olduğunu savunan Güven Bengihan, “Kötü yönetim o koltuktan gitmeyi gerektirir” dedi.

“TEK BİLDİKLERİ AKP’YE VE AKP YETKİLİLERİNE ŞİRİN GÖZÜKMEK”

“Yönetme becerileri gerçekten beceriksiz. Sonra da çıkıp biz bu ülkeyi seviyoruz halkımız için hizmet yapıyoruz diyorlar” ifadelerini kullanan Bengihan, “Bence bu söylediklerine kendileri bile inanmıyor. Tek bildikleri AKP’ye ve AKP yetkililerine şirin gözükmek. O koltuklarda oturmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar” dedi.

“BANKAYA ATANAMAYAN ADAM, ELEKTRİK KURUMUNUN BAŞKANI OLDU”

“Yine bu kötü yönetimlerine devam ediyorlar. 3 yılda bu elektrik kurumunun altı başkanı değişti. Şimdi de yönetim kurulu başkanı olarak Hüseyin Paşa’yı atadılar” diyen Bengihan, “Bu kurum Kıbrıs’ın kuzeyinin en çok bütçeye sahip kurumudur. Hüseyin Paşa’yı bir bankanın yönetimine atamak istediler. Merkez Bankası onay vermedi. Ama en büyük bütçeye sahip kurumun başına atadılar” şeklinde konuştu. Bengihan, “Bankaya atanamayan adam Elektrik Kurumunun başkanı oldu. Sonra da Teknecik Elektrik Santrali’nin bacasından zehir soluyoruz” dedi.

Güven Bengihan, “Bizim kaderimiz bu değildir önce halk isyan edecek bu baskıya bu karanlığa bir dur diyecek. Sokağa inecek. Bizim kaderimiz değildir bu yönetim anlayışı, silkinelim, kendimize gelelim ve artık sokağa inelim” diye konuştu.

