HAKSEN: “İstatistik Kurumu çalışanlarına yönelik tutum kabul edilemezdir”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Erşangil, İstatistik Kurumu’na yönelik eleştirilere konu olan tartışmaların kaynağının siyasi temelli olduğunu belirterek, “İstatistik Kurumu çalışanlarına yönelik tutum kabul edilemezdir” dedi.

Erşangil, yazılı açıklamasında, tepkilerin kamu çalışanları ve kuruma yönelik bir linç kampanyası hali aldığını iddia ederek, tepki gösterdi.

Meclis çatısı altında bulunan bir partinin, henüz tamamlanmayan ve bulguları net olarak tespit edilmemiş Meclis Araştırma Komitesi raporundan yola çıkarak emekçileri suçlayıcı açıklamalar yapmasını eleştiren Erşangil, şöyle devam etti:

“HAKSEN olarak, üyelerimizin görev yaptığı istatistik kurumuna yönelik yaklaşık iki yıldır, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli alanlarda eleştiriler yapıldığını ve bu eleştirilere konu olan tartışmaların kaynağının siyasi temelli olgular ve hedefler olduğuna dair tespitlerimiz vardır. Bu tespitlerimize rağmen konuyu herkesin özellikle de siyasilerin eleştiri ve kamuyu sorgulama hakkı gibi nedenlere bağlayarak tepkisiz kalarak, bu iddia ve eleştirilerin ilgili kamu kurumumuzu yıpratıcı değil geliştirici şekilde ele alınması umudumuzu koruduk.

Tüm tarafları bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak ve ilgili araştırma komitesinin açılmasına sebep olan gerçek sebepler üzerine odaklanılarak, ortamı daha fazla gerginlestirecek davranışlardan uzak durmaya çağırırken, üyelerimizin her türlü hakkını korumak anlamında mücadele hakkımızı koruduğumuzu hatırlatırız.”

