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İsrail, Mescid-i Aksa'da sabah namazı kılan 16 kişiyi gözaltına aldı

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Doğu Kudüs'te 200 bin Müslüman Kadir Gecesi'nde ibadet etti. İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da sabah namazı sırasında 16 Filistinli'yi gözaltına aldığı bildirildi.

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İsrail, Mescid-i Aksa'da sabah namazı kılan 16 kişiyi gözaltına aldı
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’de, 200 bin Müslüman Kadir Gecesi ibadeti için Mescid-i Aksa'ya gitti. 

 güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da, sabah namazı sırasında en az 16 kişiyi tutukladı. 

Tutuklamalar, Müslümanların oruç ayı Ramazan'ın en kutsal gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde gerçekleşti.

Öte yandan Kadir Gecesi için işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e gelmek isteyen binlerce Filistinli, İsrail’in engeline takıldı.

İsrail makamları bu yıl Batı Şeria’dan sınırlı sayıda Filistinlinin Harem-i Şerif’e girişine izin verdi.

İsrailli yetkililerin Ramazan ayı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin büyük çoğunluğunun camiye girişine izin vermemesi nedeniyle bölgede tansiyon yükseliyor.

İsrail, 10 yaşından küçük çocukların, 50 yaşından büyük kadınların ve 55 yaşından büyük erkeklerin geçerli bir izinleri olması halinde Mescid-i Aksa'da namaz kılmalarına izin verileceğini söyledi.

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