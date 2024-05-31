banner913
banner932
Devlet Piyangosu çekildi… Büyük ikramiye ‘64197’ numaralı bilete isabet etti
Devlet Piyangosu çekildi… Büyük ikramiye ‘64197’ numaralı bilete isabet etti
10 0
"İlk günden beri durmadık, durmayacağız"
18 0
 
122 hak sahibine arsa koçanları verildi
122 hak sahibine arsa koçanları verildi
42 0
Facianın eşiğinden dönüldü
Facianın eşiğinden dönüldü
68 0
Nazım Beratlı'yı kaybettik
Nazım Beratlı'yı kaybettik
33 0
İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
19 0
Polis örgütüne 129 yeni polis
Polis örgütüne 129 yeni polis
30 0
banner1032
banner1038

HAKSEN Başkanı Erşangil’den eleştiri

banner1020

banner974
HAKSEN Başkanı Erşangil’den eleştiri
banner971
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, hayat pahalılığı ödeneği maaşlara yansıtılırken "kamu çalışanları arasında ayrımcılık yaratılmasını" eleştirdi.

Erşangil yaptığı yazılı açıklamada, “Göç Yasası” diye adlandırılan 47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilen çalışanlar ile 2010 öncesi kamuya girenler arasında yaratılan ayrımın giderilmesi için hükümeti çalışma yapmaya çağırdı.
"Bu çalışma yapılmadan geçen her gün kamuda çalışanlar arasındaki eşitsizliğin büyüyerek, huzursuzluğun artmasına yol açacak" diyen Erşangil, “Göç Yasası”nın kaldırılması bilinciyle mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.