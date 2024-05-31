banner913
banner932
Devlet Piyangosu çekildi… Büyük ikramiye ‘64197’ numaralı bilete isabet etti
Devlet Piyangosu çekildi… Büyük ikramiye ‘64197’ numaralı bilete isabet etti
10 0
"İlk günden beri durmadık, durmayacağız"
18 0
 
122 hak sahibine arsa koçanları verildi
122 hak sahibine arsa koçanları verildi
42 0
Facianın eşiğinden dönüldü
Facianın eşiğinden dönüldü
68 0
Nazım Beratlı'yı kaybettik
Nazım Beratlı'yı kaybettik
33 0
İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
19 0
Polis örgütüne 129 yeni polis
Polis örgütüne 129 yeni polis
30 0
banner1032
banner1038

Erdemli, Yiğitler ve Kırıkkale köylerinde asfaltlama çalışmaları yapılacak.

banner1020

Erdemli, Yiğitler ve Kırıkkale köylerinde asfalt çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

banner974
Erdemli, Yiğitler ve Kırıkkale köylerinde asfaltlama çalışmaları yapılacak.
banner971
Erdemli, Yiğitler ve Kırıkkale köylerinde yapılacak asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle bazı köy yolları araç trafiğine kapatılacak.
Erdemli-Yiğitler köyü arasındaki yol cumartesi ve pazar,  Erdemli-Kırıkkale köyü arasındaki yol ise pazartesi, salı ve çarşamba günleri trafiğe kapalı olacak.
Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, asfalt çalışmaları KKTC Karayolları Master Planı kapsamında bulunan, muhtelif üçüncü sınıf yollar ile muhtemel yerleşim yerleri iç ulaşım yolları yapım, onarım ve üstyapı takviyesi işleri kapsamında gerçekleştirilecek.
Ulaşım alternatif yol güzergâhından sağlanabilecek.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.