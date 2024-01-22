Haftalık İtfaye raporu

Şömine veya odun sobalarınızı yakmak için, odunları tutuşturmak maksadıyla ani parlayan yanıcı maddeler (tiner, benzin v.b) kullanmayınız. Gaz ocağı, gaz ile çalışan soba ve şofbenlerin tüp gaz bağlantı hortumlarını yılda birkaç kez sabun köpüğü ile test ediniz. Yıpranmış olan hortumları ise yenisi ile değiştiriniz. Gaz hortumlarının uzunluğu en fazla 1,5 metre olmalıdır. Ayrıca hortumların her iki ucuna (gaz saatinin çıkış yeri ile soba, şofben ve gaz ocağının giriş kısımlarına) kelepçe takınız. Herhangi bir gaz kaçağı olduğunu düşündüğünüz durumda elektrik prizlerini açmayınız ve içeride biriken gaz sıkışması nedeni ile kesinlikle kıvılcım oluşturabilecek bir alet ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girmeyiniz. Elektriği şalterden kapatın ve kapı ile pencereli açın. Son olarak bir süpürge alarak ortamda biriken gazın dışarıya tahliyesini sağlayınız. İçtiğiniz sigara izmaritinin, yanabilecek madde ve malzemeler üzerine temas etmemesi için tedbirli davranınız. Ayrıca tamamen söndürmeden sigara izmaritini çevreye, yol kenarlarına, ormanlık alan ile tarımsal arazilere ve çöp bidonları içerisine atmayınız. İşyeri ve konutlarınızdaki elektrik tesisatlarında, yüklenmeden dolayı meydana gelebilecek olan kısa devreleri önlemek amacıyla elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız. Elektrik tesisatına fazla yüklenmemek ve yangına sebep olmamak için fazla elektrik akımı ile çalışan cihazları (ütü/fön/tost makinesi, mikrodalga vb.) aynı zamanda ve çoklu prizlerde çalıştırmayınız. Katlanarak zamanla zarar görmüş uzatma kablolarını kullanmaktan kaçınınız. Özel, tarımsal, toplu taşıma ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde, meydana gelecek yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olması önlenecektir. Araçlarınızın içerisinde, iş yeri ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, çıkacak olası bir tehlikeyi ve yangının büyümesini önleyecektir. İşyeri ve evinizi yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye İhbar Hattı, 177 Orman Yangını İhbar Hattı veya 155 Polis Hattına ulaşmaları önemle rica olunur.

15 - 21 Ocak 2024 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (9) adet yangın ve (21) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam maddi zarar miktarı 727,000 TL’dir.Belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, trafik kazası sonucu aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlarına temas edip alevlenmesi, temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması, aracın motor bölümünde meydana gelen mekanik arıza ve araç içerisinde çalışır durumda bulunan çakmaklığın ısınıp alevlenmesi olarak yer almıştır.Hususi servis olayları ise, yüksek binadan düşüp yaralanan ve evin balkonunda mahsur kalan şahısların kurtarılması, dere yatağına düşen ve uçurum üzerinde mahsur kalan köpekler ile elektrik direği üzerinde ve su havuzuna düşerek mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.İtfaye Müdürlüğünce yayınlanan raporda ayrıca aşşağıdaki tedbirlerin önemi vurgulanmıştır.