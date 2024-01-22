Son 24 saatde KKTC de neler oldu ?

Polisiye Olaylar

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK



18.01.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Ozanköy’de bulunan bir ikametgahta bahçıvan olarak çalışan C.K.(E-56)’nin, ikametgah sahibinin aracını yıkadığı sırada, araç içerisinde muhafaza edilen 60 stg nakit parayı alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



HIRSIZLIK



20.01.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, müşteri olarak bulunan bir şahsa ait olup masa üzerinde unutulan cep telefonu çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak E.U.(E-27) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



KAYIP ŞAHIS(GELİŞME)



19.01.2024 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin Ümit AYTOP bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

