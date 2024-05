Hayvan Üreticileri Birliği, Tarım Bakanlığı ile Başbakanlık önüne siyah çelenk bıraktı, talepleri konusunda Hükümete pazartesi gününe kadar süre tanıdı ve Lefkoşa’da araçlı eylem uyarısı yaptı. Birlik başkanı Naimoğulları, "Haftalarca gerekirse burada kalacağız" ifadelerini kullandı

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Başbakanlık önüne siyah çelenk bıraktı. Hükümete pazartesi gününe kadar süre tanıdıklarını açıklayan Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, başkent Lefkoşa’da araçlı eylem uyarısı yaptı.

Naimoğulları, bir litre sütün maliyetinin ortaya konulmasını, girdi maliyetlerine indirim yapılmasını ve ithal et konusunda alınan kararın kaldırılmasını talep etti.

Birlik yetkilileri ilk olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları burada yaptığı konuşmada, taleplerine doğru düzgün cevap verilmediğini savunarak, dünkü basın açıklamasının bir ikaz olduğunu kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nun ithal ete izin verdiğini dile getiren Naimoğulları, “Neye izin verdiler biliyor musunuz? Niteliksiz ete, dana, kuşbaşı ve donmuş kıymaya…” dedi.

Hayvanları randevu ile satmaya başladıklarını belirten Naimoğulları, kasaplara ellerinde inek kaldığı için yalvardıklarını kaydederek, bir senedir canlı hayvan fiyatının değişmediğini söyledi. Mustafa Naimoğulları, Bakanlar Kurulu’nda alınan ithal et kararının gerekçesinin açıklanması gerektiğini ifade etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’nın görevinin, halkın ucuza et yemesini, ucuza süt ürünleri tüketmesini sağlamak olmadığını kaydeden Naimoğulları, “Tarım Bakanının görevi, üreticinin haklarını korumaktır, süt bedellerini gününde gerçek değerinde ödemektir. Üreticinin haklarını koruyarak, zarar etmemesini sağlamaktır. Halk ucuza et yemek istiyorsa, süt içmek istiyorsa bu görev Ekonomi Bakanlığı’nın, Maliye Bakanlığı’nındır” şeklinde konuştu.

Bir kilo samanın 5-6 lira olduğunu ifade eden Naimoğulları, elektriğe yüzde 120 zam geldiğini, hayat pahalılığı artışı olduğunu belirterek, “Bana 10 ayda çiğ süte verilen artış yüzde 11, böyle bir şey olabilir mi?” diye sordu.

“Hayat pahalılığını bize yansıtmıyorsunuz” diyen Naimoğulları, buna karşın hayvancının bedel ödemesinin istendiğini ileri sürdü. Aylardır et konusunda suçlu hayvan üreticisiymiş gibi konuşulduğunu savunan Naimoğulları, “Suçlu hayvancı değil. Biz aylardır aynı fiyata canlı hayvan veriyoruz” dedi. Naimoğulları, denetim yapılması çağrısında bulundu.

Süt maliyeti gerçek fiyata verilmezse, hayvancının ayakta kalamayacağını dile getiren Naimoğulları, günün sonunda yapılan zamlarla üretimin duracağını öne sürdü. Naimoğulları, hükümetin görevinin, buna zamanında müdahale etmek olduğunu kaydetti.

Tarım Bakanı’nın son konuşmasında, “15 Mayıs’a kadar çiğ süt fiyatını değerlendireceklerini” söylediğini belirten Mustafa Naimoğulları, “Bunların işi gücü zam yapmak” dedi. Doların geçen yıl ağustos ayından bugüne yüzde 25 arttığını dile getiren Naimoğulları, çiğ süte, bu oranın yansıtılması gerektiğini söyledi.

Yarı kurak bir ülkede yaşadıklarını belirten Birlik Başkanı Naimoğulları, bir balyanın 2 bin TL olduğuna işaret etti. Naimoğulları, memleketin başka sorunu yokmuş her gün et konusunun gündemde olduğunu ifade etti.

“İthal ete izin verilmezse ülkede üç ayda et kalmaz” söylemine de yanıt veren Naimoğulları, ülkede 270 bin tane canlı koyun-keçi, bunun yanında 77 bin tane büyükbaş olduğunu söyledi.

Naimoğulları’nın konuşması sırasında, bir üretici sinek ilacının 10 bin TL olduğunu belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Maliyetlerinin döviz, gelirlerinin ise Türk Lirası olduğunu ifade eden Naimoğulları, “Çiğ süt fiyatı dövize endeksli olmalı” diyerek, 10 ayda süte iki lira zam yapılmasını eleştirdi. Birlik Başkanı Naimoğulları, 10 aylık hayat pahalığının ise yüzde 107 olduğunu söyledi.

Beklemekten usandıklarını belirten Naimoğulları, bir ton uyu suyu 21.5 TL’ye aldıklarını kaydetti. Mustafa Naimoğulları, “Çıksınlar, karar alsınlar, her şeyi ithal yapsınlar bizi de 100’er bin TL maaşla memur yapsınlar” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünden alkışlarla ayrılan üreticiler daha sonra Başbakanlık önüne gitti.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları buradaki konuşmasında, Başbakanın, “hayvancı ve kasap ile anlaşma yaptık” şeklinde açıklama yaptığını savunarak, bunu eleştirdi ve “Bizim haberimiz yok” dedi.

Bakanlar Kurulu’na gönderdikleri iki kişinin tepkilerini ortaya koyduğunu dile getiren Naimoğullları, Hayvancılar Birliği’nin de onayı alınarak, ithal ete izin verildiğinin doğru olmadığını söyledi.

Güney Kıbrıs’ta domuz eti ve niteliksiz etin ucuz olduğunu kaydeden Naimoğulları, kasapta da, markette de aynı fiyat olduğunu çünkü denetim olduğunu ifade etti. Naimoğulları, ülkede ise fiyatların farklı olduğunu, denetim yapılmadığını belirtti. Halka şirin görünmeye çalışıldığını savunan Mustafa Naimoğulları, bu şekilde üretimin kaybedileceğini söyledi.

“ARAÇLI EYLEM KARARI ALACAĞIZ, HAFTALARCA GEREKİRSE BURADA KALACAĞIZ”

“Pazartesine kadar süreleri var. Pazartesi günü eylem kararını açıklayacağız” diyen Naimoğulları, şunları kaydetti:

“Gerçek anlamda bir litre sütün maliyetini ortaya koymazlarsa, hayvancının girdi maliyetlerine indirim yapılmazsa, ithal et konusunda alınan karar ortadan kaldırılmazsa her türlü tedbiri alarak, eylem kararı alacağız. Başka siyah çelenk yoktur, başka konuşma da yoktur. Bundan sonraki adım eylem kararıdır… Araçlı eylem kararı alacağız, haftalarca gerekirse burada kalacağız.”

Sektörden 50 bin kişinin ekmek yediğini dile getiren Naimoğulları, “Bu sektöre gözleri gibi bakmaları lazım” dedi.