Gürcafer yeniden başkan

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin (KTİMB) 18. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkanlığa, yeniden Cafer Gürcafer seçildi.
Genel Kurul’da, Birlik üyeleri Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri de belirlendi. Başkanlık için tek aday olan Cafer Gürcafer oybirliği ile yeniden Başkanlığa getirildi.
4 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da Atatürk Kültür Merkezi Büyük Konferans Salonu’nda yapılan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği 18. Olağan Genel Kurulu’nda Divan Başkanlığı’na Fuat Kutlu Divan Katipliği’ne ise Mehmet Akal ile Cemal M. Bulutoğluları seçildi.
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, devlet ve ülke gerçeğine dikkat çekerek tam da bu noktada birlik, beraberliğin önemine vurgu yaptı.
KTİMB'de Yönetim Kurulu şöyle oluştu:
Hasan Sertoğlu ASBAŞKAN
Erim Kanlıada SAYMAN
Serkan Amca YAZMAN
Hasan Çerkez FAAL ÜYE
Ragıp Tanlı FAAL ÜYE
Salih Kayım FAAL ÜYE
Ulaş Oktay YEDEK ÜYE
Onur Kurulu:
Cahit Kaya
Mehmet Kahveci
Musa Türker Sönmezler
Taner Yolcu
Yakup Engin Tel
Denetleme Kurulu:
Ahmet Arabacıoğlu
Okan Recaioğlu
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