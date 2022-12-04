Güzelyurt’ta yarın elektrik kesintisi yapılacak

Güzelyurt’ta bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile 13:00 saatleri arasında; Alas Sitesi civarı, Güzelyurt Mevlevi yolu ve çevresine elektrik verilemeyecek.

