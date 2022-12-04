Komşular puanları paylaştı

Necati KÜLAHLILAR

İktisatbank BTM 1. Ligin ilk hafta karşılaşmaları oynandı.

Kırmızı Grup’ta mücadele eden iki komşu köy olan Vadili ile Türkmenköy ilk haftada kozlarını paylaştı.

Vadili 14 Ağustos Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Mehmet Volkan Çelik’in yaptığı Vadili – Türkmenköy karşılaşması atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.



