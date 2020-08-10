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Güzelyurt'taki bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek

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Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklama göre, orta gerilim elektrik şebekesinde hat takviyesi proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Güzelyurt'taki bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek

ŞAHİNLER KÖYÜNE YARIN ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

 Güzelyurt’a bağlı Şahinler köyünde bazı sokaklara yarın elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklama göre, orta gerilim elektrik şebekesinde hat takviyesi proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında Şahinler köyü Cennet Sokak, Paşa Sokak, Sümbül Sokak ve Barış Sokak’ta elektrik kesintisine gidilecek.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

 

YARIN AŞAĞI CENGİZKÖY, TURİZİM ENFORMASYON OFİSİ VE BÖLGEDEKİ ANAYOL BOYUNA 7 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

 Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği, yarın, Aşağı Cengizköy, Turizm Enformasyon Ofisi ve bölgedeki anayol boyuna 7 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak hat takviyesi çalışmasından kaynaklanacak  elektrik kesintisi, 09:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılacak.

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