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Sertoğlu basını bilgilendirecek

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Sertoğlu basını bilgilendirecek
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, yarın (11.08.2020) saat 14.30’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda basın toplantısı gerçekleştiriyor.
Söz konusu basın toplantısında 2019-2020 futbol sezonunun değerlendirmesi ile birlikte 2020-2021 sezonunun sezon planlaması ve uygulanacak kurallarla ilgili bilgilerin paylaşılacağı duyuruldu.
 
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