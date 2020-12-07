Güzelyurt-Lefkoşa yolu trafik akışı yarın tek şeritten verilecek

Gönyeli Belediyesi, alt geçit çalışmaları çerçevesinde aydınlatma direkleri montajı yapılacağından yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Güzelyurt-Lefkoşa yolu trafik akışının kontrollü olarak tek şerit verileceğini açıkladı.

Gönyeli Belediyesi yazılı açıklamasında, bu yolu kullanacak sürücüleri, işaret ve işaretçilere uymaya çağırdı.