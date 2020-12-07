Güzelyurt-Lefkoşa yolu trafik akışı yarın tek şeritten verilecek

Gönyeli Belediyesi, alt geçit çalışmaları çerçevesinde aydınlatma direkleri montajı yapılacağından yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Güzelyurt-Lefkoşa yolu trafik akışının kontrollü olarak tek şerit verileceğini açıkladı.
Gönyeli Belediyesi yazılı açıklamasında, bu yolu kullanacak sürücüleri, işaret ve işaretçilere uymaya çağırdı.
Gönyeli Belediyesi, alt geçit çalışmaları çerçevesinde aydınlatma direkleri montajı yapılacağından yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Güzelyurt-Lefkoşa yolu trafik akışının kontrollü olarak tek şerit verileceğini açıkladı.