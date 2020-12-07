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Güzelyurt-Lefkoşa yolu trafik akışı yarın tek şeritten verilecek

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Güzelyurt-Lefkoşa yolu trafik akışı yarın tek şeritten verilecek

Gönyeli Belediyesi, alt geçit çalışmaları çerçevesinde aydınlatma direkleri montajı yapılacağından yarın  09.00-13.00 saatleri arasında Güzelyurt-Lefkoşa yolu trafik akışının kontrollü olarak tek şerit verileceğini açıkladı.
Gönyeli Belediyesi yazılı açıklamasında, bu yolu kullanacak sürücüleri, işaret ve işaretçilere uymaya çağırdı.

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Etiketler; #Gönyeli Belediyesi #Güzelyurt-Lefkoşa yolu
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