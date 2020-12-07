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Yağmurlu hava yeniden geliyor

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Yağmurlu hava yeniden geliyor
KKTC’de havanın, 2 günün ardından yarın yeniden yağmurlu olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 8 - 14 Aralık tarihlerini kapsayan raporuna göre, ülke alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Yarın etkili olması beklenen yağışlı havanın,  Çarşamba ve Perşembe günü durmasının ardından Cuma günü yeniden başlaması ve salıya kadar sürmesi öngörülüyor.
Periyod süresince en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 20 - 23 derece, periyodun son günleri ise 16 – 19 derece  dolaylarında seyredecek.
Rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
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