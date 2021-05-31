banner583
39 0
Soyerspor’dan farklı başlangıç: 93-25
Soyerspor’dan farklı başlangıç: 93-25
20 0
 
Yeni nesil BMW M4 Convertible
Yeni nesil BMW M4 Convertible
41 0
Rakamlar endişe verici
Rakamlar endişe verici
55 0
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
18 0
The Arkın Rodin Collection Gallery açıldı
The Arkın Rodin Collection Gallery açıldı
33 0
Çok farklı bir silah sesiydi
Çok farklı bir silah sesiydi
455 0
banner661
banner570

Güzelyurt Körfezi'nde 4,5 şiddetinde deprem

banner476

banner666
Güzelyurt Körfezi'nde 4,5 şiddetinde deprem
Meteoroloji Dairesi, merkezi Güzelyurt Körfezi olan Richter ölçeğine göre 4.5 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. 
Daireden yapılan açıklamada, Lefkoşa deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 63 km uzaklıkta hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4.5 şiddetinde bir deprem kaydedildiği bildirildi. 
Depremin merkez üssünün Güzelyurt Körfezi’nde yaklaşık 5.5 km. derinliğinde olduğu saptandı. 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.