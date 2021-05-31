Güzelyurt Körfezi'nde 4,5 şiddetinde deprem

Meteoroloji Dairesi, merkezi Güzelyurt Körfezi olan Richter ölçeğine göre 4.5 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Daireden yapılan açıklamada, Lefkoşa deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 63 km uzaklıkta hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4.5 şiddetinde bir deprem kaydedildiği bildirildi.
Depremin merkez üssünün Güzelyurt Körfezi’nde yaklaşık 5.5 km. derinliğinde olduğu saptandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.