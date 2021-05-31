banner583
46 0
Soyerspor’dan farklı başlangıç: 93-25
Soyerspor’dan farklı başlangıç: 93-25
20 0
 
Yeni nesil BMW M4 Convertible
Yeni nesil BMW M4 Convertible
41 0
Rakamlar endişe verici
Rakamlar endişe verici
56 0
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
18 0
The Arkın Rodin Collection Gallery açıldı
The Arkın Rodin Collection Gallery açıldı
33 0
Çok farklı bir silah sesiydi
Çok farklı bir silah sesiydi
455 0
banner661
banner570

Okullarda 180 öğretmene ihtiyaç var

banner476

banner666
Okullarda 180 öğretmene ihtiyaç var
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) öğretmenlik yazılı sınavlarının üzerinden bir ay geçmesine rağmen başarılı olan öğretmen adaylarının halen Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından belirlenmemesini eleştirdi. 
KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz yaptığı yazılı açıklamada, genel ortaöğretim için 157, ilköğretim için 123 ( İlkokul 69, okulöncesi 44, özel eğitim 10) olarak belirlenen münhallere çok sayıda başvuru olduğunu, başvuran öğretmen adaylarının yazılı sınava girdiğini fakat geçici olarak açıklanan listelerin bir türlü kesin liste olarak yayınlanmadığını belirtti. 
Ortada bir sorun varsa KHK’nın ivedilikle tarafları bilgilendirmesi, sorunu çözmesi ve kesin listeleri açıklayıp mülakatları tamamlaması gerektiğini kaydeden Kaçmaz, “Süreç uzadıkça bağımsızlığından ve özerkliğinden şüphe duyulmayan ender kurumlardan olan KHK’ya karşı toplumun güvenirliği zedelenecektir” ifadelerini kullandı. 
2021-22 eğitim-öğretim dönemini doğru planlayabilmek için bir an önce yapılmış sınavların sonuçlarının kesinleştirilmesi gerektiğini kaydeden Kaçmaz, “Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bir an önce münhal kadroları doldurmasını talep ederken, maddi ve manevi mağdur olan öğretmen adaylarının konuyu yargıya taşımaya hakkı olduğunun da altını çizeriz” dedi. 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.