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Rum çiftçiler Lefkoşa'da eylemde

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Rum çiftçiler Lefkoşa'da eylemde
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Güney Kıbrıs’taki çiftçilerin, Avrupalı çiftçilerin eylemlerine destek için düzenlediği protesto eyleminin bu sabah 10.00 itibarıyla Rum kesimi genelinde başladığı haber verildi.
“Philenews” haber sitesi çiftçilerin traktörleriyle yollara çıktığını yazarken, Lefkoşa Rum kesiminde eylem halinde olan çiftçilerin halihazırda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen’e yönelik bir “karar metni” sunacakları “Avrupa Evi” istikametine doğru yöneldiklerini bildirdi.

Rum polisinin eylem boyunca trafiğin sıkışmasını önlemek amacıyla düzenlemeler yapacağı belirtilen haberde, Baf’ta eylem halinde olan çiftçilerin ise “Konia” çemberinde toplandıkları ve sembolik bir hareketle yoldan geçenlere meyve dağıttıkları kaydedildi.

Rum çiftçilerin eyleminden dolayı Lord Vironos Caddesi’nin, Grivas Digenis Caddesi’ndeki trafik ışıklarından (Bridge House) Yunan Büyükelçiliği yakınlarındaki trafik ışıklarına kadar etkinlik sona erene kadar trafiğe kapalı olacağı açıklanırken, çiftçilerin bugünkü eyleme dört temel taleple geldikleri de belirtildi.
Haberde bu talepler “1. Artan üretim maliyetleriyle ilgili ekonomik destek, 2. Avrupa Birliğiyle (AB) ortak tarım politikasının yeniden müzakere edilmesi, 3. 'Yeşil' vergiyle ilgili yasa tasarısının geri çekilmesi, 4. Üçüncü ülkelerden haksız rekabete hayır” şeklinde sıralandı.
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