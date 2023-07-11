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Güzelyurt, Binatlı Tombala Geceleri ile renkleniyor

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Güzelyurt, Binatlı Tombala Geceleri ile renkleniyor
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Güzelyurt’un köklü kulüplerinden Binatlı Yılmaz Spor Kulübü tarafından düzenlenen, muhteşem gösterilere sahne olan, bol müzikli ve eğlenceli geleneksel Tombala Geceleri devam ediyor. Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Başkanı Velettin Taşkent ve başarılı ekibinin her Salı akşamı düzenlediği ve dün 3’üncüsü gerçekleşen tombala geceleri yine yoğun ilgi gördü. Binatlı Spor Kulübü lokalinde düzenlenen gecede, ülkemizin sevilen gruplarından Grup Vizyon ve Osman Oymacı ‘nın seslendirdikleri parçalarla konuklar eğlenceye doydu. Eğlencenin yanı sıra Binatlı Tombala Gecelerinde ikramiyeler de göz doldurdu. Zengin ikramiye ve hediyeler katılımcıların ilgisini daha da artırdı.
 
 
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