Aren, Avrupa Gençler Olimpiyatlarında

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars, sezon başından beri almış olduğu Tennis Europe ve ITF sonuçlarının ardından kendi yaş grubunun bir numarası olarak Türkiye’yi Avrupa Gençler Olimpiyatlarında temsil etmek üzere davet edildi.

Avrupa Gençler Olimpiyatları organizasyona katılacak olan Aren, B Milli olarak ilk Kıbrıslı Türk olacak ve önümüzdeki hafta İzmir’de düzenlenecek hazırlık kampına katılacak. 23-29 Temmuz 2023 tarihlerinde Slovenya'da gerçekleşecek Avrupa Gençler Olimpiyatlarında (EYOF) Türkiye'yi temsil edecek.

