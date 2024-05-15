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Güzel Lefke Zeytinyağları’nın ürünleri “tağşişli” çıktı

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Ocak ayında yapılan analizlerde zeytinyağı numunesi tağşişli olarak tespit edilen ancak firması belirnemeyen üreticinin Güzel Lefke Zeytinyağları olduğu ortaya çıktı

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Güzel Lefke Zeytinyağları’nın ürünleri “tağşişli” çıktı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 4-25 Ocak tarihleri arasında yapılan analizlerde zeytinyağı numunesi tağşişli (uygun değil) olarak tespit edilen ancak firması tespit edilemeyen üreticinin tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4-25 Ocak tarihleri arasında beş ilçede tağşiş analizi için yapılan denetimler sonucunda 66 zeytinyağı numunesinin alındığı ve yapılan analizler sonucunda 47 zeytinyağı numunesinin uygun (tağşişli değil), 19 zeytinyağı numunesinin ise uygun değil (tağşişli) olarak tespit edildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, 19 tağşişli zeytinyağı numunesinin 18 inin üretici/satıcı firması tespit edildiği, bir zeytinyağı numunesinin firması tespit edilemediğinden dolayı bu numune ile ilgili hukuki süreç başlatıldığına da işaret edilerek, “Girne Polis Müdürlüğü Adli Şubesi tarafından yapılan tahkikat sonucunda söz konusu zeytinyağının üretici/satıcı firmasının tespit edildiği” belirtildi.
Bakanlık, söz konusu firmanın adını “Güzel Lefke Zeytinyağları” olarak açıkladı.
Açıklamada, söz konusu zeytinyağı üreticisine Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası’na aykırı davrandığı gerekçesiyle idari ceza uygulanacağı da belirtildi.
 
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