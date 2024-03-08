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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Kadınlar Günü mesajı

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Kadınlar Günü mesajı
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

GKK mesajında şunlar kaydedildi:
“Günümüzün mimarı, yarınımızın teminatı olan Türk kadını her alanda gösterdiği fedakarlık ve başarılarla milletimizin gücüne güç katmaktadır.
 
Bu vesileyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı çatısı altında her türlü zorlu şart ve koşulda görev yapan kadın personelimiz ile vatan müdafaasında şehit düşen kahraman mücahidelerimize minnet ve şükranlarımızı sunar, tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarız.”
 
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