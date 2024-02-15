Gürkut: "Farklı yasalar çalışma barışı açısından sıkıntı yaratıyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Dr. Özlem Gürkut başkanlığındaki Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, hekimlerin sıkıntılarının ele alındığı kabulde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse ile Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat da hazır bulundu.

Tıp-İş Başkanı Gürkut, ziyarette yaptığı konuşmada, kamudaki hekimlerin ve sağlık çalışanlarının farklı yasalar tahtında görev yaptığını ifade etti ve özlük hakları, maaş hakları ile emeklilik haklarının farklı yasalar altında düzenlendiğini söyleyerek, bunun çalışma barışı açısından bazı sıkıntılar yarattığını kaydetti.

Sosyal Güvenlik Yasası ile Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında çalışan hekim ve sağlık çalışanlarının emeklilik süresi ve hizmet süresi açısından sosyal güvenlik sisteminde yaşadığı anomalilerin çözülmesi konusunda Bakan Gardiyanoğlu’ndan destek isteyen Gürkut, anomaliler sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin çözülmesini talep ettiklerini söyledi.

Gardiyanoğlu: "Hekimler kendilerini güvence altında hissetmeli"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında, sendikanın yeni yönetimine görevinde başarılar dileyerek, sendika ile birlikte hareket etmeye ve çalışmaya her zaman hazır olduğunu kaydetti.

Hekimlerin kendilerini güvence altında hissetmesi ve çalışma barışının sağlanmasının önemine işaret eden Gardiyanoğlu, yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için Sosyal Sigortalar Dairesi ile birlikte hareket edeceklerini sözlerine ekledi.