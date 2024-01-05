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Güren Tilki serbest kaldı

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Güren Tilki serbest kaldı
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyesi Güren Tilki serbest kaldı.
Dernek tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"Kartal Adliyesi'nde savcı huzuruna çıkan üyemiz Güren Tilki aleyhine açılan dava takipsizlikten dolayı düşürülmüştür. Tilki'nin İstanbul'a girişi normal koşullarda gerçekleşmiştir..."
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