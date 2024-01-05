Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyesi Güren Tilki serbest kaldı.

Dernek tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Kartal Adliyesi'nde savcı huzuruna çıkan üyemiz Güren Tilki aleyhine açılan dava takipsizlikten dolayı düşürülmüştür. Tilki'nin İstanbul'a girişi normal koşullarda gerçekleşmiştir..."