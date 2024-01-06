Korkutan kaza: İki yaralı

Mağusa-Lefkoşa anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yol bakım çalışması yapıldığı için yavaş şekilde seyreden Karayolları Dairesi’ne ait araca arkadan çarptı, iki kişi yaralandı

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.Kaza saat 11:00 sıralarında meydana geldi.66 yaşındaki Çetin Bolkaner, yönetimindeki salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Pirhan mevkiine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru ikinci şerit içerisinde, bahse konu anayolda yol bakım çalışması yapıldığı gerekçesiyle, önlem almak için yavaş şekilde seyreden 26 yaşındaki Harun Kavcı yönetimindeki Karayolları Dairesine ait RHA 2201 plakalı aracın arka kısmına çarptı.Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan RHA 2201 plakalı araç, karşı şeride geçip yolun sağından çıktı ve yol kenarındaki toprak alan içerisinde durdu.Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri Çetin Bolkaner ve Harun Kavcı, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alındı.