Gürcafer, Öğretmenler Günü'nü kutladı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gürcafer mesajında, “eğitimin ve öğretimin toplumların geleceği açısından önemini hatırlatmak için 24 Kasım Öğretmenler Günü, önemli bir gündür” dedi.

“Büyük Lider ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi “Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir” ifadelerini kullanan Cafer Gürcafer, “Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü candan kutlarım” dedi.