Üstel, Maraş Gençlik Spor Kulübü yöneticilerini kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, Hasan Oy başkanlığındaki Unimar Maraş Gençlik Spor Kulübü yöneticilerini kabul etti. Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde spordan ds sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu da hazır bulundu.

Kabulde konuşan Başbakan Ünal Üstel Maraş Gençlik Spor Kulübü yöneticilerinin yapmış olduğu ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu, her kulüp gibi Maraş Gençlik Spor Kulübü ile de iyi ilişkilerinin artarak devam edeceğini kaydetti. Üstel, Maraş Gençlik Spor Kulübü’ne zorlu lig sürecinde başarı diledi. Maraş Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hasan Oy ise, Başbakan Ünal Üstel’in yoğun döneminde kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

